В Калмыкии разыскивается без вести пропавший житель Юстинского района

Яшкульским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения Олега Валерьевича Очирова, 1983 года рождения

16 февраля 2022 года, примерно в 14 часов 30 минут, мужчина на лодке вышел на рыбалку из поселка Цаган-Аман, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности, на вид 40 лет, рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, рыжего цвета.

Особые приметы: отсутствуют 4 передних зуба на верней челюсти.

Был одет: зимняя куртка цвета хаки, зимняя вязаная шапка черного цвета, зимние болоньевые брюки с подтяжками камуфлированного цвета, зимние ботинки темного цвета.

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, либо обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 8 (84744) 9-16-07 либо по телефону Единой службы спасения 112.