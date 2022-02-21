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28 марта, 09:41
Новости

В Калмыкии разыскивается без вести пропавший житель Юстинского района

В Калмыкии разыскивается без вести пропавший житель Юстинского района

Яшкульским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения Олега Валерьевича Очирова, 1983 года рождения

16 февраля 2022 года, примерно в 14 часов 30 минут, мужчина на лодке вышел на рыбалку из поселка Цаган-Аман, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности, на вид 40 лет, рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, рыжего цвета.

Особые приметы: отсутствуют 4 передних зуба на верней челюсти.

Был одет: зимняя куртка цвета хаки, зимняя вязаная шапка черного цвета, зимние болоньевые брюки с подтяжками камуфлированного цвета, зимние ботинки темного цвета.  

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, либо обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 8 (84744) 9-16-07 либо по телефону Единой службы спасения 112.

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