Сегодня школьники Элисты возвращаются после каникул к занятиям

Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет снять действующие ковидные ограничения в образовательных учреждениях. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теперь учащиеся могут свободно передвигаться по школе, вместе играть на переменах и заниматься в разных кабинетах. Возвращают прежнюю рассадку на экзаменах: на каждой парте, «контактным» не нужны справки от врача. Кроме того, летние лагеря будут заполнять на 100 процентов, и нет ограничений в проведении мероприятий.

Но сохраняется требование по проведению влажных уборок с использованием дезрастворов, проветриванию, ношению масок сотрудниками пищеблоков.