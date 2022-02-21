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28 марта, 10:07
НовостиОбразование

Сегодня школьники Элисты возвращаются после каникул к занятиям

Сегодня школьники Элисты возвращаются после каникул к занятиям

 

 Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет снять действующие ковидные ограничения в образовательных учреждениях. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теперь учащиеся могут свободно передвигаться по школе, вместе играть на переменах и заниматься в разных кабинетах. Возвращают прежнюю рассадку на экзаменах: на каждой парте, «контактным» не нужны справки от врача. Кроме того, летние лагеря будут заполнять на 100 процентов, и нет ограничений в проведении мероприятий.

Но сохраняется требование по проведению влажных уборок с использованием дезрастворов, проветриванию, ношению масок сотрудниками пищеблоков.

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