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19 января, 19:05
НовостиCOVID-19Общество

В Калмыкии работает единый колл-центр 122, где можно получить информацию о COVID-19

В Калмыкии работает единый колл-центр 122, где можно получить информацию о COVID-19

Эта служба помогает гражданам связаться с медучреждениями, «скорой» и «неотложкой», чтобы оперативно получить необходимую помощь.

В период всплеска COVID-19 сотрудники регионального контакт-центра 122 принимают свыше семисот звонков ежедневно. В условиях угрозы распространения нового штамма «Омикрон», по поручению Главы региона принимаются дополнительные меры, в том числе по усилению работы службы 122.

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