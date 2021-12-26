В Калмыкии работает единый колл-центр 122, где можно получить информацию о COVID-19

Эта служба помогает гражданам связаться с медучреждениями, «скорой» и «неотложкой», чтобы оперативно получить необходимую помощь.

В период всплеска COVID-19 сотрудники регионального контакт-центра 122 принимают свыше семисот звонков ежедневно. В условиях угрозы распространения нового штамма «Омикрон», по поручению Главы региона принимаются дополнительные меры, в том числе по усилению работы службы 122.