Изменился график работы колл-центра Республиканского детского медицинского центра

Теперь операторы будут принимать звонки до восьми часов вечера. Раньше пациенты могли обратиться только до 16 часов. Стало больше фильтр-боксов. По словам специалистов, новый штамм коронавируса активнее всего распространяется среди детей, но в Калмыкии «Омикроном» заболело взрослое население. Все жители республики. Подробности в материале нашего корреспондента Ольги Эняевой.

С появлением «Омикрона» в регионе в зоне риска могут оказаться и дети. К тому же, сейчас наблюдается сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим, усилили работу колл-центра детского лечебного учреждения. Также в РДМЦ будет развернут инфекционный госпиталь на 100 коек.

По словам специалистов, невозможно отличить обычную респираторную инфекцию от коронавируса, тем более у детей. Поэтому, в тех же случаях, когда на лицо симптомы заболевания - высокая температура, насморк, кашель - необходимо без промедления обращаться к врачу.

Кстати, увеличится количество выездных бригад неотложной помощи. Их вместо шести станет двенадцать. Хотя детей с коронавирусом госпитализируют намного реже, чем взрослых. Сейчас в инфекционном госпитале находится всего один ребенок.

Между тем, первые случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в Калмыкии. Все пациенты на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Один заболевший прибыл из дальнего зарубежья, а также есть случай завоза из другого региона страны. Больше всего больных в Элисте. Омикрон также выявлен у жителей Юстинского, Яшкульского, Приютненского, Малодербетовского, Кетченеровского районов. Заболевание у всех протекает в форме ОРВИ легкой и средней степени тяжести. По словам главного санитарного врача Джангара Санджиева, новый штамм от «Дельты» отличается высокой заразностью.

Как правило, после новогодних праздников наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но пока еще рано говорить о том, что «Омикрон» доминирует на территории региона, говорит Санджиев. Так что еще в запасе есть время для принятия необходимых мер. Учащихся школ переводят на удаленный формат обучения, а в Кетченеровском районе один детсад закрыт на карантин.

Кроме того, Джангар Санджиев сообщил, что в Калмыкии начнется вакцинация детей и подростков старше 12 лет.

А пока ситуация остается крайне напряженной. Поэтому меры личной профилактики – во главе угла.