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18 января, 11:14
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В Калмыкии проводится процессуальная проверка по ненадлежащей работе регионального оператора

В Калмыкии проводится процессуальная проверка по ненадлежащей работе регионального оператора

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым на территории Городовиковского района Республики Калмыкия региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащим образом не исполняются услуги. Следственным комитетом организована процессуальная проверка по признакам преступления "Халатность".

Видео: Следком Калмыкии

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