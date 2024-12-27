18 января, 11:14
В Калмыкии проводится процессуальная проверка по ненадлежащей работе регионального оператора
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В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым на территории Городовиковского района Республики Калмыкия региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащим образом не исполняются услуги. Следственным комитетом организована процессуальная проверка по признакам преступления "Халатность".
Видео: Следком Калмыкии