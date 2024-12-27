️В Элисте ночью звучали выстрелы

Это полицейские в погоне за нарушителем применили табельное оружие. Инспекторы «виляющую» машину заметили на улице Ленина в 2 часа. Они попытались остановить авто, но, увидев экипаж, водитель лишь прибавил газу. Уходя от погони он неоднократно нарушал ПДД, подвергая опасности других участников движения и свою пассажирку. Чтобы остановить машину, после предупредительного, инспектору пришлось 3 раза выстрелить в сторону колёс.

Полицейским удалось блокировать авто. Водитель — за рулём находился 36-летний элистинец — ожидаемо оказался пьян. Нарушителя доставили в горотдел, после составления протоколов, выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Видео: МВД Калмыкия