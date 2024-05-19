В Калмыкии проверят уровень безопасности пассажирских перевозок

На территории Городовиковского и Яшалтинского районов сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого будет проверено соблюдение требований безопасности, предъявляемых к перевозке детей, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Также особое внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств. Все это делается для предупреждения ДТП с участием пассажиров.

Фото: Администрация Городовиковского РМО РК