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21 мая, 09:00
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В Калмыкии проверят уровень безопасности пассажирских перевозок

В Калмыкии проверят уровень безопасности пассажирских перевозок

На территории Городовиковского и Яшалтинского районов сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого будет проверено соблюдение требований безопасности, предъявляемых к перевозке детей, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Также особое внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств. Все это делается для предупреждения ДТП с участием пассажиров.

Фото: Администрация Городовиковского РМО РК

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