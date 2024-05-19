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21 мая, 09:08
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Почти каждому пятому работающему Калмыкии не хватает дней оплачиваемого отпуска

Почти каждому пятому работающему Калмыкии не хватает дней оплачиваемого отпуска

В опросе сервиса по поиску работы приняли участие трудоустроенные экономически активного возраста. 17% жителей республики в течение календарного года брали отпуск без сохранения заработной платы с такими формулировками - «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам».

Еще 4% респондентов работодатель отказал в предоставлении нескольких дней за свой счет. Чаще берут такой отпуск горожане до 34 лет, по сравнению с теми, кто старше. Чем выше доход респондентов, тем реже они пользуются подобной возможностью - 24% против 13%.

Опрос проводился с начала и до 14 мая. Количество респондентов не уточняется.

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