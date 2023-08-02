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28 августа, 11:21
Новости

В Калмыкии проведен первый цикл обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий

В Калмыкии проведен первый цикл обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий

В Калмыкии проведен первый цикл обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий к предстоящим выборам депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва

Как нам сообщили в пресс-службе регионального избиркома, занятия прошли во всех районах республики и в Элисте. Участники семинаров подробно разобрали порядок и вопросы по работе в дни голосования, голосованию вне помещения по месту нахождения, а также работе со списком избирателей.

Фото: Избирком Калмыкии

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