В Калмыкии проведен первый цикл обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий к предстоящим выборам депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва

Как нам сообщили в пресс-службе регионального избиркома, занятия прошли во всех районах республики и в Элисте. Участники семинаров подробно разобрали порядок и вопросы по работе в дни голосования, голосованию вне помещения по месту нахождения, а также работе со списком избирателей.

Фото: Избирком Калмыкии