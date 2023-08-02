28 августа, 10:43
Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике расширяет области сотрудничества
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Накануне состоялась встреча его представителей с руководителем администрации центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», членом Общественной палаты России Йонтен-гелюнгом.
Как нам стало известно, были рассмотрены возможности совместной работы в вопросах реабилитации и социализации ветеранов СВО, а также помощи членам их семей.
Фото: Фонд "Защитники Отечества" Республика Калмыкия