Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике расширяет области сотрудничества

Накануне состоялась встреча его представителей с руководителем администрации центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», членом Общественной палаты России Йонтен-гелюнгом.

Как нам стало известно, были рассмотрены возможности совместной работы в вопросах реабилитации и социализации ветеранов СВО, а также помощи членам их семей.

Фото: Фонд "Защитники Отечества" Республика Калмыкия