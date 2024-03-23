28 марта, 14:39
 14 °C
100,27
92,59
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 марта, 11:36
Новости

В Калмыкии прошёл республиканский педагогический форум «Современное развитие математического образования и IT-технологий»

В Калмыкии прошёл республиканский педагогический форум «Современное развитие математического образования и IT-технологий»

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие министр образования и науки республики Булган Ангирова, сотрудники профильных ведомств и образовательных учреждений. На протяжении двух дней форума педагоги обменивались опытом, проводили лекции, а также встречи со школьниками.

В рамках форума учителей проинформировали на разные темы: от материально-технической оснащенности кабинетов до работы с разными категориями детей, в том числе с детьми-инвалидами.

Фото: Минобрнауки Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия