В Калмыкии прошёл республиканский педагогический форум «Современное развитие математического образования и IT-технологий»

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие министр образования и науки республики Булган Ангирова, сотрудники профильных ведомств и образовательных учреждений. На протяжении двух дней форума педагоги обменивались опытом, проводили лекции, а также встречи со школьниками.

В рамках форума учителей проинформировали на разные темы: от материально-технической оснащенности кабинетов до работы с разными категориями детей, в том числе с детьми-инвалидами.

Фото: Минобрнауки Калмыкии