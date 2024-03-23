28 марта, 10:19
На улице заметно потеплело
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А значит пришло время для субботников. Одними из первых приступили к работе – яшалтинцы. Для уборки они выбрали набережную и парк Школьный. По их словам, это любимые места местных жителей. Именно жители выбрали эти пространства во время онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства.
Работы проходили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Фото: Администрация Яшалтинского РМО