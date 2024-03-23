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28 марта, 10:19
Новости

На улице заметно потеплело

На улице заметно потеплело

А значит пришло время для субботников. Одними из первых приступили к работе – яшалтинцы. Для уборки они выбрали набережную и парк Школьный. По их словам, это любимые места местных жителей. Именно жители выбрали эти пространства во время онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства.

Работы проходили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: Администрация Яшалтинского РМО

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