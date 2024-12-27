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29 декабря, 10:48
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В Калмыкии пройдет мастер-класс от звезды фигурного катания

В Калмыкии пройдет мастер-класс от звезды фигурного катания

29 и 30 декабря в ледовом центре «Джунгар» состоится уникальное событие – мастер-класс от именитого фигуриста, серебряного призёра чемпионата мира среди юниоров 2014 года, бронзового призёра Гран-при России 2015 года и участника чемпионата Европы 2015 года, мастера спорта России международного класса Адьяна Питкеева.

Адьян поделится своим опытом, научит тонкостям мастерства и поможет юным спортсменам улучшить свои навыки.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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