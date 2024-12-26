Министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой.

Речь на встрече шла о льготном кредитовании аграриям Калмыкии и планах на 2025 год.

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 24 декабря 2024 года, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 1,2 трлн рублей. Это на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За последние два года Калмыкии выдано 137 льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов на сумму свыше 1 млрд. руб. Такая поддержка позволила аграриям Калмыкии увеличить объемы производства сельскохозяйственного продовольствия. Льготные и инвестиционные кредиты фермеры республики направили на развитие растениеводства, мясного скотоводства и на приобретение сельскохозяйственной техники.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии