В Калмыкии проходит орнитологическая экспедиция

Группа сотрудников всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды под руководством кандидата биологических наук Антона Иванова изучает среду обитания птиц семейства дрофиных.Об этом в своём телеграмм-канале сообщил Глава республики. По поручению президента Владимира Путина в степном регионе будет создан центр по разведению степной дрофы-красотки, занесённой в Красную книгу.

Калмыкия обладает стратегическим преимуществом — природным многообразием, отметил Бату Хасиков. Для его сохранения необходим комплексный подход к обеспечению орнитологического баланса.Специалисты уверены, что в наших природных условиях можно сохранить ареал и увеличить популяцию краснокнижной дрофы.