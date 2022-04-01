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4 мая, 11:25
Новости

В Калмыкии проходит орнитологическая экспедиция

В Калмыкии проходит орнитологическая экспедиция

Группа сотрудников всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды под руководством кандидата биологических наук Антона Иванова изучает среду обитания птиц семейства дрофиных.Об этом в своём телеграмм-канале сообщил Глава республики. По поручению президента Владимира Путина в степном регионе будет создан центр по разведению степной дрофы-красотки, занесённой в Красную книгу.

Калмыкия обладает стратегическим преимуществом — природным многообразием, отметил Бату Хасиков. Для его сохранения необходим комплексный подход к обеспечению орнитологического баланса.Специалисты уверены, что в наших природных условиях можно сохранить ареал и увеличить популяцию краснокнижной дрофы. 

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