  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 мая, 11:35
Новости

Вот так в Элисте встречали команду из Калмыкии, которая возвращалась с 21 Молодежных Дельфийских игр, которые проходили в Красноярске

Вот так в Элисте встречали команду из Калмыкии, которая возвращалась с 21 Молодежных Дельфийских игр, которые проходили в Красноярске

Дельфийские игры — это  площадка для старта, как Олимпиада, только для музыкантов, танцоров, фотографов, дизайнеров, видеоблогеров и всех творческих — молодых, смелых и ярких. В них  в этом  году  участвовало более 2,5  тысяч  молодых  талантов из  79  регионов  России. Наши ребята стали призерами в двух номинациях. Это ансамбль Хамдан из Яшкуля  в номинации «Ансамблевое  и народное пение», категория 10-15  лет, они  заняли  второе  место.

Третье  место  получили  ребята  из  ансамбля  Байруш Кетченеровского района. И они еще раз убедились в том, что «если хорошо  трудится, то  будет  результат»

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия