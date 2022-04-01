Вот так в Элисте встречали команду из Калмыкии, которая возвращалась с 21 Молодежных Дельфийских игр, которые проходили в Красноярске

Дельфийские игры — это площадка для старта, как Олимпиада, только для музыкантов, танцоров, фотографов, дизайнеров, видеоблогеров и всех творческих — молодых, смелых и ярких. В них в этом году участвовало более 2,5 тысяч молодых талантов из 79 регионов России. Наши ребята стали призерами в двух номинациях. Это ансамбль Хамдан из Яшкуля в номинации «Ансамблевое и народное пение», категория 10-15 лет, они заняли второе место.

Третье место получили ребята из ансамбля Байруш Кетченеровского района. И они еще раз убедились в том, что «если хорошо трудится, то будет результат»