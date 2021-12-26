В Калмыкии прогнозируются обильные осадки в виде дождя и снега

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ночь с 12 на 13 января на территории республики ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман, гололёд, сильный снегопад, метель, понижение температуры воздуха до -8°С.

14-15 января усиление западного ветра до 18-23 м/с, метель (ухудшение видимости в метели до 500 м), понижение температуры воздуха до -19°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.