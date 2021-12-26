Бату Хасиков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником

"На протяжении уже трех сотен лет прокуратура является одним из важнейших государственных институтов. На ваших плечах лежит ответственная задача по обеспечению единого правового порядка нашей страны, защите прав и свобод каждого человека и гражданина России.

Ваша непростая служба требует от вас ответственности, преданности своему делу, высоких морально-нравственных качеств. И, во многом, от профессионализма и эффективности вашей работы зависит вера людей в законность и справедливость.

Отдельная благодарность – ветеранам службы. Уверен, нынешнее и будущие поколения работников прокуратуры будут продолжать развивать и совершенствовать заложенные вами традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов в службе на благо нашей Родины!"- говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова