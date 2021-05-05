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14 июня, 19:24
Новости

В Калмыкии продолжаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация

. Её основная цель - выявить заболевание на ранней стадии. Напомню, жители от 18 до 39 лет должны проходить профилактический осмотр раз в три года. А те, кто старше 40 - ежегодно. Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев считает,  что  этой  работе  надо  уделять  больше  внимания.

Передачу  с его  участием  смотрите  в эфире  ГТРК «Калмыкия» в субботу, 18  июня  на телеканале Россия1 в 8:20

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