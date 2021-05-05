В Калмыкии продолжаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация

. Её основная цель - выявить заболевание на ранней стадии. Напомню, жители от 18 до 39 лет должны проходить профилактический осмотр раз в три года. А те, кто старше 40 - ежегодно. Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев считает, что этой работе надо уделять больше внимания.

Передачу с его участием смотрите в эфире ГТРК «Калмыкия» в субботу, 18 июня на телеканале Россия1 в 8:20