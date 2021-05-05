15 июня, 11:54
 28 °C
59,25
57,09
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 июня, 18:44
НовостиЗдравоохранение

Сегодня - Всемирный день донора

Он посвящён тем, кто безвозмездно сдаёт свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. За год Республиканский Центр крови принимает от 8 до 10ти тысяч доноров, а это около 4х тонн. Удовлетворять потребности медучреждений и иметь оптимальный запас ценной жидкости помогают выездные акции и осознанность граждан.

Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасти миллионы жизней. Её применяют при различных операциях, обильных кровопотерях, при родах, для больных, имеющих проблемы со свёртываемостью крови.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия