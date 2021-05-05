Сегодня - Всемирный день донора

Он посвящён тем, кто безвозмездно сдаёт свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. За год Республиканский Центр крови принимает от 8 до 10ти тысяч доноров, а это около 4х тонн. Удовлетворять потребности медучреждений и иметь оптимальный запас ценной жидкости помогают выездные акции и осознанность граждан.

Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасти миллионы жизней. Её применяют при различных операциях, обильных кровопотерях, при родах, для больных, имеющих проблемы со свёртываемостью крови.