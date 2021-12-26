В Калмыкии продолжается работа по предупреждению пожаров в частном жилом секторе

В зимний период увеличивается риск возникновения пожаров, основная причина которых - несоблюдение элементарных правил. Чаще всего, это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, сжигание мусора и т.д

С целью профилактики таких случаев, Главное управление МЧС по республике проводит рейды. Один из таких рейдов сотрудники чрезвычайного ведомства провели совместно с представителями Центра социального обслуживания населения на территории поселка Малые Дербеты.

Специалисты напомнили гражданам правила пользования отопительными приборами, газовым оборудованием, действия при возникновении пожара и телефоны экстренных служб.