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15 января, 12:31
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В Калмыкии продолжается работа по предупреждению пожаров в частном жилом секторе

В Калмыкии продолжается работа по предупреждению пожаров в частном жилом секторе

 В зимний период увеличивается риск возникновения пожаров, основная причина которых - несоблюдение элементарных правил. Чаще всего, это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, сжигание мусора и т.д

С целью профилактики таких случаев, Главное управление МЧС по республике  проводит  рейды. Один из таких рейдов сотрудники чрезвычайного ведомства провели совместно с представителями Центра социального обслуживания населения на территории поселка Малые Дербеты.

Специалисты напомнили гражданам правила пользования отопительными приборами, газовым оборудованием, действия при возникновении пожара и телефоны экстренных служб.

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