«Тюльпанчик» обладатель Гран-при XXII главного новогоднего фестиваля-конкурса «Рождественские звезды -2022»

А сейчас юные танцоры занимаются в обычном режиме, готовятся к новым постановкам и к новым конкурсам. С этим коллективом познакомилась наш корреспондент Бадма Харлуева.

Говорят, что люди начали танцевать ещё до того, как начали говорить. И с этим трудно не согласиться, потому что всегда, во все времена, было много поклонников этого древнейшего вида искусства. А участники государственного детского танцевального ансамбля танца «Тюльпанчик» считают, что танец - это способ самовыражения, выражения чувств, общения. И его секреты они постигают с помощью своих наставников Людмилы Толкачевой, Дельгир Цереновой, Дмитрия Дагаева.

А успеха можно добиться только на репетициях, когда нужно трудится, трудится и еще раз трудится, поэтому и педагоги никому не дают послабления, чтобы ребята отработали каждое движение, каждый фрагмент. И все это для того, чтобы выйти потом на сцену, станцевать этот танец и услышать аплодисменты, переходящие в овации и понять, что зал принял… И это праздник, который исполнители дарят себе и своим зрителям.

Такой праздник ребята из ансамбля «Тюльпанчик» подарили зрителям пришедшим на XXII главный новогодний фестиваль-конкурс «Рождественские звезды -2022» в Москве. Его участниками были более трех тысяч талантливых детей из разных стран мира. Юные танцоры из Калмыкии показали красоту и неповторимость национальных видов творчества. Танцы «Чичрдык» и «Шарка-барка» получили высокую оценку жюри. Это была оригинальная постановка калмыцкого танца, в котором юные исполнители смогли донести до зрителя и душу степняка. И это оценили члены жюри. Ансамбль «Тюльпанчик» получил Гран-при этого конкурса. Юных танцоров из Калмыкии наградили и специальным призом – их пригласили на телепередачу «Большие и маленькие».

Так что, для этих ребят это первые такие награды. И они хорошо знают цену им, потому что это ежедневный, порой, изнурительный труд, который и позволяет им уже на сцене воплотить танцевальные образы всех танцев, которые они исполняют

А если говорить о преемственности поколений, то в коллективе она -налицо. Рядом с наставником работают и её воспитанники, те, кто получил путевку в жизнь именно отсюда из ансамбля «Тюльпанчик» или учился у неё в училище искусств. Дмитрий Дагаев пришел в ансамбль первоклассником.

А Дельгир Церенова училась у неё в училище искусств. Первые профессиональные навыки она получала в ансамбле.

Сегодня в коллективе более ста мальчишек и девчонок. Основа репертуара - народный танец. Существуют 4 возрастные группы – подготовительная, младшая, средняя и старшая. Репертуар ансамбля состоит из калмыцких танцев, танцев народов мира, эстрадных, хореографических композиций.

Вот так сегодняшнее поколение юных танцоров ансамбля получает свои награды. Конечно, не все эти из них потом свяжут своё будущее с искусством танца. Но более десяти выпускников ансамбля с успехом окончили Московский государственный университет культуры и искусства. Так что, ничто не проходит бесследно. Но самое главное - эти ребята уже сейчас приобщаются к национальной культуре, к народному творчеству.