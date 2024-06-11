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14 июня, 08:00
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием

В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием

Профильный Министр Тимур Гаваев совместно с работниками научных организаций проинспектировал состояние растений-фитомелиорантов в Черноземельском районе.

По результатам проверки, отмечается оптимальная приживаемость и облиственность растений джузгуна безлистного, хорошее развитие корневой системы, способное обеспечить в последующие годы защиту и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и развития процессов опустынивания.

Всего республике в этом году будут реализованы 8 проектов по закреплению открытых песков в Лаганском и Черноземельском районах путем посадки джузгуна безлистного на площади более 4 тыс. га.

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Фото :Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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