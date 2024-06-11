Сегодня юные танцоры из Калмыкии готовятся к предстоящему турниру

Он пройдет 30 июня в городе Ессентуки и на нем соберутся лучшие танцевальные пары со всего округа. Уверенность калмыцким танцорам придает успешное выступление на недавних Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.

На пути к новым достижениям ребят поддерживает их тренер Оксана Кострикина. По её словам, важно быть для ребят не просто наставником, но и другом, с которым они не будут бояться совершать ошибки и учиться новому.