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14 июня, 09:50
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Сегодня юные танцоры из Калмыкии готовятся к предстоящему турниру

Сегодня юные танцоры из Калмыкии готовятся к предстоящему турниру

Он пройдет 30 июня в городе Ессентуки и на нем соберутся лучшие танцевальные пары со всего округа. Уверенность калмыцким танцорам придает успешное выступление на недавних Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.

На пути к новым достижениям ребят поддерживает их тренер Оксана Кострикина. По её словам, важно быть для ребят не просто наставником, но и другом, с которым они не будут бояться совершать ошибки и учиться новому.

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