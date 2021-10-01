В Калмыкии продлен режим ограничений до 28 ноября включительно

Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусу.

В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Решением Оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

Также с 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги:

• в области искусства и организации развлечений;

• по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание),

• в области спорта, отдыха и развлечений;

• по организации конференций и выставок;

• по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты;

• розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций).

Помимо этого, работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 50% работников. В первую очередь, это относится к лицам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции. Это не касается тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также тех, кто перенес COVID-19 не более 6 месяцев назад или вакцинировался.

Главный санитарный врач республики Джангар Санджиев отметил, что Оперативный штаб принял решение о продлении каникул, чтобы выдержать инкубационный период COVID-19. «Детские сады будут работать в штатном режиме следующую неделю, а с 30 октября будут организованы дежурные группы. У нас не такая крайняя ситуация, как в других регионах, мы идем на опережение. Надеюсь, с этими выходными пик заболеваемости сдвинется на более позднее время», — прокомментировал он.

Также к жителям республики обратился Министр здравоохранения региона Юрий Кикенов: «Прошу вас быть социально ответственными и вакцинироваться. Сейчас у нас растет количество тех, кто идёт прививаться, – это хорошо. Вакцины в республике достаточно. Мы готовы работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить ей всех желающих».