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25 октября, 10:24
НовостиКультура

Сегодня – Международный день художника

Сегодня – Международный день художника

Его утвердили в 2004 году к годовщине рождения Пабло Пикассо.

Но если работы основоположника кубизма можно увидеть лишь в интернете или в журналах, то произведения прекрасных калмыцких мастеров доступны нам в национальном музее. Сейчас есть возможность познакомиться с творчеством Василия Хахулина в Национальном музее имени Пальмова. На персональной выставке он представил 70 работ разных жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, графические и сюжетно-тематические картины.

Сам автор признался, что за более чем 60 лет карьеры предпочтение отдает сложным сюжетным композициям. Он не только талантливый мастер, но и педагог. Детскую художественную школу имени Рокчинского он возглавляет более полувека.

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