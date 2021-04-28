В Калмыкии подведены итоги предварительного голосования

В период с 24-30 мая 2021 года проходило предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы ФС РФ 8 созыва.

Подсчет голосов начался вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершилась во всех регионах и были соединены ключи электронного шифрования.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сегодня состоялось заседание регионального Оргкомитета по ПГ под председательством Секретаря РО партии «Единая Россия» Анатолия Козачко. Он поблагодарил всех жителей Калмыкии за участие в предварительном голосовании и поддержке партии. Отметил, что процедура проходила в штатном режиме, без сбоев и нарушений. Была соблюдена прозрачность и легитимность процесса, а также все санитарно-эпидемиологические требования».

На сегодняшний день подведены предварительные итоги голосования. Заседание федерального организационного комитета состоится 2 июня.

Согласно итогам предварительного голосования, по списку места распределились следующим образом:

1.Богатов Михаил Александрович

2.Халгаев Очир Владимирович

3.Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна

4.Цохоров Олег Антонович

5.Кальдинов Виталий Александрович

6.Лиджеева Кермен Борисовна

7.Аюшева Гиляна Игоревна

8.Доржеев Санал Александрович

9.Мукабенова Марина Алексеевна

10.Анюшев Юрий Батаевич

11.Баянов Олег Дольганович

12.Мацко Василий Алексеевич

Согласно итогам предварительного голосования, по Калмыцкому одномандатному избирательному округу места распределились следующим образом:

1.Башанкаев Бадма Николаевич

2.Халгаев Очир Владимирович

3.Дорджиев Бадма Геннадьевич

4.Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна

5.Цохоров Олег Антонович

6.Дорджиев Владимир Геннадиевич

7.Аккай Наталья Вениаминовна

8.Мукабенова Марина Алексеевна

9.Бадаев Бадма Владимирович

10.Эльзатаева Наталья Павловна

11.Болдырева Байа Олеговна

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в ГосДуму в сентябре, утвердят на региональных партийных конференциях и на Съезде партии 19 июня.