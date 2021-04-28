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31 мая, 20:18
НовостиКультура

«Путь к мечте». Новый сборник стихов Игоря Ремишевского

«Путь к мечте». Новый сборник стихов Игоря Ремишевского

Размышления о смысле жизни, взгляд на человеческие ценности, высмеивание людских пороков, житейские советы и наставления молодому поколению. Всё это и многое другое в сборнике «Путь к мечте» Игоря Ремишевского. Это его второй цикл стихов. Первый «Пятью восемь сорок» вышел два года назад. В этом году автор принят в Союз писателей России. Как ему удается совмещать хобби с любимой работой - в Управлении МЧС, выясняла наша съемочная группа.

Свое приветственное слово Игорь Ремишевский начал с любимого произведения «Путь к мечте». Среди постоянных и первых слушателей - семья и родные. Им он и посвятил сборник. Это философские размышления и мысли – собственные и других людей - облеченные в стихотворную форму, говорит автор. С иллюстрациями помогла дочь Амуланга.

Игорь Ремишевский признается, что после презентации первого сборника «Пятью восемь – сорок», было сказано так много теплых слов и пожеланий, что появилось второе дыхание.

Писать стихи автор начал еще в школе. Говорит, вдохновение может прийти в любую минуту. Но, несмотря на плотный график, ему удается заниматься любимым делом.  

Талантливый человек, талантлив во всем. Так отзываются о нем коллеги, старшие товарищи и наставники – Народный поэт республики Григорий Кукарека и Заслуженный артист Калмыкии Владимир Маркин. Они называют сборник литературным подарком жителям региона. 

Пока Игорь Ремишеский взял творческую паузу. Но в планах опубликовать сборник «Цвети вовек, Калмыкия моя».

 

 

 

 

 

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