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19 октября, 18:57
НовостиОбщество

В Калмыкии подтверждено 220 заявок для бесплатного подключения земельного участка к газораспределительным сетям

В Калмыкии подтверждено 220 заявок для бесплатного подключения земельного участка к газораспределительным сетям

В АО «Газпром газораспределение Элиста» поступило 220 заявок для бесплатного подключения земельного участка к газораспределительным сетям. «Все они подтверждены, и газ будет подведен к границам участков заявителей», – подчеркнул Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Также Глава республики отметил, что озвученная Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию мера поддержки населения поможет жителям регионов существенно повысить уровень газификации домохозяйств и уровень жизни.

По новым правилам социальная догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. В Калмыкии уровень газификации, по данным на 1 января 2020 года, составил 84,6%, что выше среднего показателя по России – 70,1%. Бату Хасиков также добавил: «В 2025 году уровень сетевой газификации в регионе достигнет 100% благодаря программе развития газоснабжения и газификации Республики Калмыкия, которую подписали с ПАО «Газпром» в прошлом году».

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