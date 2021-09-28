Михаил Бембеев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021»

В результате двух этапов онлайн-голосования он вышел в лидеры. Впереди – большой всероссийский финал. Все желающие могут поддержать земляка также с помощью электронного голосования. С участковым сегодня встретилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова и узнала, в чем же секрет его успеха.

35-летний Михаил Бембеев на страже порядка уже 12 лет, последние 4 года - в должности участкового уполномоченного. Своим главным достижением считает уважение коллег, доверие граждан и их признание за оказанную помощь. Увидев его, горожане приветливо улыбаются. Жители северо-восточной части города знают его в лицо. За годы работы случалось всякое: и преступников приходилось ловить, и семейные ссоры улаживать.

Жильца дома № 33 в четверном микрорайоне Петра Ширинова не смущает соседство с участковым пунктом полиции. Был случай, говорит мужчина, когда ему самому пришлось обращаться за помощью.

С таким участковым я спокойна, говорит и Алла Егорова. За годы службы в полиции Михаил Бембеев зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и дисциплинированный сотрудник.

В зоне ответственности Михаила Бембеева - более 45 многоэтажек, 5 общежитий, 3 образовательных учреждения. Приходится справляться с колоссальным объемом работы в одиночку. Но именно от труда стражей порядка, порой, зависит спокойствие маленького поселка или огромного города. Кстати, Бембеев - один из лучших участковых в городе за последние несколько лет.

Универсальный солдат правопорядка - именно так и в шутку, и всерьез называют участковых. Об этом свидетельствуют тысячи ежегодно рассматриваемых ими заявлений от граждан. Избиение, угрозы убийства, дебош – это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться, говорит Михаил Бембеев. В ноябре ему предстоит защищать честь республики на Всероссийском финале. А награждение состоится в торжественной обстановке 17 ноября – в профессиональный праздник