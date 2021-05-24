В Калмыкии подешевели тепличные овощи и перестали расти цены на лекарства

В мае этого года рост цен на продовольственные товары несколько снизился. Спрос на непродовольственные товары растет быстрее предложения не только в регионе, но и в мировых масштабах, сообщает пресс-служба отделения Национального Банка по Калмыкии.

В то же время, стабилизация эпидемиологической обстановки способствовала замедлению роста цен на медикаменты. Подешевели тепличные овощи, созревшие раньше из-за холодов. Также перестали расти цены на баранину из-за увеличения поголовья. Майская инфляция выросла, по сравнению с апрелем. Основная причина — ускорение темпов роста цен на ряд услуг. Это связанно со стремлением поставщиков восстановить доходы после пандемии.