В Калмыкии подано более 12 тысяч заявлений на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости региона. На сегодняшний день выплата назначена 10,5 тысячам семей на 16 тысяч детей.

Всего, с начала года на выплату направлено более 706 миллионов рублей. Напомним, что регламентный срок рассмотрения заявлений был продлен до 30 рабочих дней. Решения по результатам рассмотрения заявлений направляются в личные кабинеты на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Обращение на перерасчет выплаты можно подать в любое время до 31 декабря текущего года.