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29 августа, 13:29
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В Калмыкии планируют открыть национальные и зарубежные авиамаршруты

В Калмыкии планируют открыть национальные и зарубежные авиамаршруты

А также увеличивать интенсивность полетов в Москву до пяти раз в неделю. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Калмыкия – министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона, Алексей Соколов.

Наиболее популярные направления из Элисты, а это Санкт-Петербург и Казань, планируется возобновить уже в следующем году. И сейчас ведутся переговоры об открытии нового авиамаршрута в Улан-Удэ.

Так как элистинский аэропорт имеет статус международного, ведомством прорабатывается вопрос и об интернациональных рейсах.

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