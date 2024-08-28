В Калмыкии планируют открыть национальные и зарубежные авиамаршруты

А также увеличивать интенсивность полетов в Москву до пяти раз в неделю. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Калмыкия – министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона, Алексей Соколов.

Наиболее популярные направления из Элисты, а это Санкт-Петербург и Казань, планируется возобновить уже в следующем году. И сейчас ведутся переговоры об открытии нового авиамаршрута в Улан-Удэ.

Так как элистинский аэропорт имеет статус международного, ведомством прорабатывается вопрос и об интернациональных рейсах.