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29 августа, 13:26
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В Калмыкии 6 поселков в ближайшее время выйдет на связь

В Калмыкии 6 поселков в ближайшее время выйдет на связь

По итогам голосования 2023 года по программе «Устранение цифрового неравенства» были определены населенные пункты, в которых планируется построить базовые станции. Министерство цифрового развития в рамках программы обеспечит бесперебойной сотовой связью и Интернет-подключением поселки Чомпот, Зурган, Маныч, Нарта, Хар Толга и Бургуста.

Все они с численностью населения менее 500 человек. В этом году формируется новый перечень населенных пунктов, которые попадут в федеральный проект устранения цифрового неравенства. Примечательно, что жители республики могут сами моделировать карту цифры в регионе. Это можно сделать путем голосования.

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