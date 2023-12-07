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7 декабря, 15:44
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В Калмыкии перед судом предстанут двое осуждённых колонии

В Калмыкии перед судом предстанут двое осуждённых колонии

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двоих отбывающих наказание в Исправительной колонии № 2 в Калмыкии. Они обвиняются в совершении преступлений по множеству статей уголовного кодекса, среди которых покушение на совершение побега из мест лишения свободы, убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По версии следствия, ночью 5 августа 2022 года, на территории исправительной колонии двое осужденных, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем кустарного изготовления, совершили нападение на сотрудников колонии. В результате произошедшего потерпевшие доставлены в лечебное учреждение, где один из них скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью.

В тот же момент один из обвиняемых совершил ещё одно покушение на убийство одного из осуждённых. В тот же день обвиняемые проникли на территорию общежития, оказав сопротивление при задержании, применили насилие к 6 сотрудникам исправительного учреждения. Они получили травмы различной степени тяжести.

Следствием установлено, один из осуждённых отбывал наказание с лишением свободы сроком 3, 5 года за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой - на 15 лет также, в том числе за убийство.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Калмыкии.

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