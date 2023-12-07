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7 декабря, 15:00
Новости

Приближается Новый год

Приближается Новый год

Каждый третий житель Калмыкии планирует заняться образованием и больше читать. Таковы данные одного из сервисов по поиску работы. Кроме того, желают наладить личную жизнь, заняться спортом. Причем мужчины чаще женщин хотят отказаться от вредных привычек.

Слабому полу важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания. Опрос был проведен с 20 по 5 декабря. Количество респондентов не указывается.

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