Приближается Новый год

Каждый третий житель Калмыкии планирует заняться образованием и больше читать. Таковы данные одного из сервисов по поиску работы. Кроме того, желают наладить личную жизнь, заняться спортом. Причем мужчины чаще женщин хотят отказаться от вредных привычек.

Слабому полу важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания. Опрос был проведен с 20 по 5 декабря. Количество респондентов не указывается.