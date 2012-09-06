В Калмыкии отметили День защитника Отечества

23 февраля принято считать сугубо мужским праздником. Хотя, среди защитников Отечества немало и представительниц прекрасного пола. А для героини следующего сюжета этот день ещё и один из самых радостных в жизни.

В семье Топкаевых 23 февраля – особая дата. В этот день ровно 23 года назад на свет появилась старшая дочь – любимица Саглара. С тех пор для троих её мужчин – папы и двоих младших братьев - этот февральский день наполнен нежностью и трогательной заботой. Хлопотами и приятными подарками.

И, если государственный инспектор налоговой службы симпатичная, улыбчивая, в меру строгая Саглара Топкаева в свой день рождения - 23 февраля – принимает подарки, то для большинства женщин этот день, всё же, сопряжён с поисками приятных презентов для мужей, сыновей, друзей и коллег. Специально к празднику из Москвы домой приехала Намина Буркудбаева с дочерью Миланой. Свой подарок любимому ааве они уже приготовили.

Что же чаще всего покупают в качестве подарков мужчинам на 23 февраля? Этот вопрос мы задали консультанту специализированного магазина.

Искушённый в сувенирах и подарках Владислав точно знает, чего не хотел бы получить в день Защитника Отечества.

Вообще же, мужчины, как оказалось, непритязательны. Хотя есть и свои мечты.

А то, как пройдёт этот день, и чем запомнится, зависит от каждого из нас.