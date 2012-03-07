Полвека на театральной сцене. Юбилей отмечает Народная артистка Калмыкии Татьяна Михеева
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Необыкновенно обаятельная и привлекательная, талантливая и всегда элегантная. В актерскую профессию она попала не случайно. И в свой семидесятый день рождения ярчайшая звезда Республиканского русского театра драмы и комедии это уже доказала. В этот день ее поздравляют друзья, коллеги и все почитатели ее таланта. Среди них и наш корреспондент Елена Алексенко.
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