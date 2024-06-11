В Калмыкии открылся фестиваль барханов

Он объединил любителей экстремального бега из разных регионов России. На самой большой территории российских пустынь проходит чемпионат по бегу "Адык-Ультра-Трейл". Программа фестиваля, который проводится в регионе второй раз, пройдет в однодневном формате и рассчитана на отдых всей семьей, сообщила ТАСС начальник отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.

"В степи Черноземельского района возле поселка Адык приехали также туристы, из разных уголков России, чтобы насладиться необычной и притягательной красотой природы Калмыкии. Ультрамарафон по пустыне "Адык-Ультра-Трейл", состоящий уже из пяти дистанций, в 2023 году команда "Ультра 100" провела пробный старт только на две короткие дистанции - на 5 и 10 км. Растет интерес туристов к республике, и мы насыщаем программу фестиваля всевозможными развлечениями, которые интересны гостям всех возрастов", - сказала она.

В Калмыкии в эти дни установилась жара около 40 градусов в тени, поэтому за здоровьем участников марафона и отдыхающих будут следить группы медработников трех машин скорой помощи. В рамках мероприятия - фестиваль технических видов спорта "Хан Бархан" в локации "Песчаный бархан", который продемонстрирует скоростной пробег около 25 автомобилей из разных российских регионов. Можно покататься по пустыне на квадроциклах, верблюдах и лошадях, поучаствовать в мастер-классе по стрельбе из лука, запустить воздушных змеев, насладиться электронной музыкой от DJ Джанки и DJ Мактал. На фестивале работают зона фуд-корта, где гостям предлагают самые популярные национальные блюда калмыцкого народа, а также этновыставка "Быт кочевника".

Как рассказали ТАСС организаторы чемпионата по бегу "Адык-Ультра-Трейл", его участниками в этом году стали профессиональные спортсмены из 50 регионов России и Киргизии, а также любители.