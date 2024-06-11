Сегодня мусульмане Калмыкии празднуют Курбан- Байрам!

Фото: Правительство Республики Калмыкия

Испокон веков это один из самых почитаемых праздников, воплощает моральные идеалы в традиции ислама, историю и культуру народов мира.

Пусть дни празднования наполнят сердца верующих милосердием и радостью, вдохновляют на свершение благих поступков и добрых дел.

«Укрепление межконфессиональных отношений, сохранение традиций, нравственных, семейных ценностей, воспитание подрастающих поколений в духе любви к Родине и уважения к старшим, безусловно, всегда будут являться залогом процветания нашей многонациональной Калмыкия», говорится в поздравлении председателя правительства Гиляны Босхомджиева.