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8 декабря, 09:10
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В Калмыкии открыли бюст Герою Российской Федерации

В Калмыкии открыли бюст Герою Российской Федерации

Торжественное открытие бюста Героя России Мингияна Лиджиева прошло в субботу на территории Многопрофильной гимназии, которая носит его имя.

Присутствующие почтили светлую память Героя России минутой молчания, а затем возложили цветы.

Напомним, командир роты Мингиян героически погиб в ходе СВО в сентябре 2022 года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав вместе с собой трёх боевиков. Указом Президента Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Фото: Лаганский район

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