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8 декабря, 10:18
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Баатр Эрендженов - Первый на Чемпионате Республики Беларусь среди ветеранов

Баатр Эрендженов - Первый на Чемпионате Республики Беларусь среди ветеранов

С 6 по 7 декабря на базе РЦОП «Стаи‌ки» проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по спортивнои‌ борьбе среди ветеранов на призы мастеров спорта по греко-римскои‌ борьбе братьев Колошко.

В нем приняли участие спортсмены Беларуси, России, Монголии и Казахстана.

На второй день соревнований проходили поединки дисциплины «Греко-римская борьба » - masters , где Баатр Эрендженов завоевал золото.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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