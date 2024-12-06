Баатр Эрендженов - Первый на Чемпионате Республики Беларусь среди ветеранов

С 6 по 7 декабря на базе РЦОП «Стаи‌ки» проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по спортивнои‌ борьбе среди ветеранов на призы мастеров спорта по греко-римскои‌ борьбе братьев Колошко.

В нем приняли участие спортсмены Беларуси, России, Монголии и Казахстана.

На второй день соревнований проходили поединки дисциплины «Греко-римская борьба » - masters , где Баатр Эрендженов завоевал золото.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК