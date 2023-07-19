В Калмыкии обеспечивается контроль за безопасностью воды водоёмов республики в летний период

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга осуществляет контроль качества воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Были проверены: пруд «Колонский» в Элисте, пляж в Лагани и место для купания на реке Волга в Цаган-Амане. Из них несоответствие гигиеническим нормативам выявлено в двух пробах Колонского и в водоеме Лагани.

Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального роспотребнадзора.

Фото: Пресс-центр «Россия сегодня»