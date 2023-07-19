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21 июля, 07:06
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Профилактические осмотры и диспансеризация для сельских жителей становятся еще доступнее

Профилактические осмотры и диспансеризация для сельских жителей становятся еще доступнее

Так, в Яшалтинском районе введены в эксплуатацию новые здания фельдшерского здравпункта в селе Красный Партизан и офиса врача общей практики в селе Эсто-Алтай. В рамках национального проекта «Здравоохранение» действуют мобильные медкомплексы - передвижные флюорограф, маммограф и фельдшерско-акушерский пункт.

Как нам стало известно, за первое полугодие обследования на передвижном флюорографе прошли более 450 жителей района, а на маммографе - 446 женщин.

Фото: Минздрав Калмыкии

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