21 июля, 07:06
Профилактические осмотры и диспансеризация для сельских жителей становятся еще доступнее
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Так, в Яшалтинском районе введены в эксплуатацию новые здания фельдшерского здравпункта в селе Красный Партизан и офиса врача общей практики в селе Эсто-Алтай. В рамках национального проекта «Здравоохранение» действуют мобильные медкомплексы - передвижные флюорограф, маммограф и фельдшерско-акушерский пункт.
Как нам стало известно, за первое полугодие обследования на передвижном флюорографе прошли более 450 жителей района, а на маммографе - 446 женщин.
Фото: Минздрав Калмыкии