В Калмыкии обеспеченность кормами для сельхозживотных к зимнему периоду составляет 102%.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Об этом сообщили в профильном ведомстве и объявили о завершении кампании по заготовке сена, соломы и фуража. В Минсельхозе отмечают, что к этому дню сформирован запас, который обеспечит стабильное снабжение животноводческого сектора и создаст резерв для стойлового содержания скота в случае неблагоприятных погодных условий. Глава ведомства Тимур Гаваев, оценивая результаты, заявил об эффективной организации и планировании кампании по готовности региона к зиме.