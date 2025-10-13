В Калмыкии обеспеченность кормами для сельхозживотных к зимнему периоду составляет 102%.

Об этом сообщили в профильном ведомстве и объявили о завершении кампании по заготовке сена, соломы и фуража. В Минсельхозе отмечают, что к этому дню сформирован запас, который обеспечит стабильное снабжение животноводческого сектора и создаст резерв для стойлового содержания скота в случае неблагоприятных погодных условий. Глава ведомства Тимур Гаваев, оценивая результаты, заявил об эффективной организации и планировании кампании по готовности региона к зиме.