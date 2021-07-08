Выявлен факт реализации мясной продукции без соблюдения требований ветеринарного законодательства

Сотрудники управления Россельхознадзора в регионе, при проверке одного из столичных магазинов, выяснили, что мясо хранилось без сопроводительных документов. Также индивидуальный предприниматель не имел свидетельств на 9 килограммов фарша и более чем на 50 килограммов полуфабрикатов, подтверждающих их происхождение и безопасность. Также зафиксировали отсутствие маркировки. Владельцу магазина определён административный штраф - 3 тысячи рублей.