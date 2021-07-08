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28 июля, 17:27
НовостиОбществоЭкономика

Выявлен факт реализации мясной продукции без соблюдения требований ветеринарного законодательства

Выявлен факт реализации мясной продукции без соблюдения требований ветеринарного законодательства

Сотрудники управления Россельхознадзора в регионе, при проверке одного из столичных магазинов, выяснили, что мясо хранилось без сопроводительных документов. Также индивидуальный предприниматель не имел свидетельств на 9 килограммов фарша и более чем на 50 килограммов полуфабрикатов, подтверждающих их происхождение и безопасность. Также зафиксировали отсутствие маркировки. Владельцу магазина определён административный штраф - 3 тысячи рублей.

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