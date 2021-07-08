Места общественного отдыха в поселке Большой Царын будут улучшены

На территории «Парка отдыха и здоровья» и «Парка Победы» в посёлке Большой Царын должны быть приведены в порядок. Такое решение принято прокуратурой Октябрьского района, после проверки законодательства о благоустройстве СМО. В ходе проверки выяснилось, что ограждение территории парков имеет дефекты и повреждения. Сюда могут забрести сельскохозяйственные животные. Также здесь не скошена трава, не вывезен сухостой. Главе сельского муниципалитета внесено представление об устранении нарушений.