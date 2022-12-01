В Калмыкии начались весенне-полевые работы

Как сообщает пресс-служба профильного министерства, с прошлой недели началась подкормка минеральными удобрениями озимых культур. Работы проведены уже на площади в 9 тыс.га. Согласно оперативным данным на сегодня приобретено 5 тыс.тонн минеральных удобрений, это около 40% от весеннего плана.



Специалисты Минсельхоза напоминают сельхозтоваропроизводителям, в случае если есть сомнения по качеству и эффективности удобрений, необходимо провести анализ на определение уровня содержания действующего вещества.