17 марта, 14:11
В Калмыкии начались весенне-полевые работы
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Как сообщает пресс-служба профильного министерства, с прошлой недели началась подкормка минеральными удобрениями озимых культур. Работы проведены уже на площади в 9 тыс.га. Согласно оперативным данным на сегодня приобретено 5 тыс.тонн минеральных удобрений, это около 40% от весеннего плана.
Как сообщает пресс-служба профильного министерства, с прошлой недели началась подкормка минеральными удобрениями озимых культур. Работы проведены уже на площади в 9 тыс.га. Согласно оперативным данным на сегодня приобретено 5 тыс.тонн минеральных удобрений, это около 40% от весеннего плана.
Специалисты Минсельхоза напоминают сельхозтоваропроизводителям, в случае если есть сомнения по качеству и эффективности удобрений, необходимо провести анализ на определение уровня содержания действующего вещества.