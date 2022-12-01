В Общественной палате России назвали способы сузить "пространство для обмана"

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В Общественной палате России 17 марта состоялся круглый стол "Пространство для обмана: как фейки влияют на жизнь россиян". Дискуссию организовала Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП, которую возглавляет заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

По словам руководителя отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофея Ви, с момента начала специальной военной операции на Украине (СВО), в рунете зафиксировано более 1800 уникальных тем, на основе которых создано более 5,5 миллионов фейковых сообщений в социальных сетях и мессенджерах.



"Общая аудитория этих сообщений достигла 11,9 млрд просмотров, - рассказал Тимофей Ви. — Это к вопросу о том, насколько эта история болезненная, опасная и угрожающая нашему обществу. Ответ абсолютно очевиден. Я подчеркну, это только фейки, касающиеся СВО, а ведь были и другие темы, было большое количество других фейков".

Фейки, а говоря по-русски - лживые, недостоверные сведения - появились в жизни человечества одновременно со способностью к коммуникации, заявил, открывая дискуссию, председатель комиссии, Рифат Сабитов. Однако стоит различать относительно безвредные и крайне опасные разновидности этого явления. С последними обществу и государству необходимо беспощадно бороться, поскольку они способны дестабилизировать обстановку, сеять рознь или панику в социуме. Последствия распространения таких фейков могут быть самыми тяжёлыми. И это, несомненно, касается информационных вбросов, относящихся к СВО.



"Это направлено против нашего государства, наших вооружённых сил с тем, чтобы раскачать изнутри общество и дестабилизировать политическую и экономическую обстановку в России", - считает Рифат Сабитов. "Бороться надо не только повышая информационную грамотность населения, но и законодательно тоже. За последние несколько лет общими усилиями принято много законодательных актов, которые предполагают уголовную и административную ответственность за распространение дезинформации, особенно касающейся специальной военной операции, деятельности органов государственной власти. Я считаю, что это абсолютно правильно. Это охлаждает людей, которые пытаются раскачивать ситуацию".

С Рифатом Сабитовым согласился депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий добавил, что сейчас ведётся разработка новых нормативных актов, направленных на борьбу с недостоверной информацией. В частности, в первом полугодии 2023 года будет внесён законопроект о регулировке рекомендательных алгоритмов в поисковых системах, работающих в рунете. К той же Википедии, имеющей открытую систему редактирования, возникает много вопросов по достоверности информации. Однако многие поисковики сделали её базой для формирования ответов на запросы пользователей.

"Википедия не просто появляется на первых строчках поисковой выдачи, она используется поисковыми системами для формирования карточек ответов. При том, что информацию в ней может править кто угодно. А Youtube, давайте будем честными, для многих россиян стал вторым телевизором", - подчеркнул Антон Горелкин.



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