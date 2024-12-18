В Калмыкии многодетной семье к дому подвели газ после прокурорской проверки.

В Кетченеровском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о предоставлении мер социальной поддержки многодетной семье.

Установлено, к дому многодетной семьи, согласно договора с газоснабжающей организацией, в установленные сроки газ не был подведен. К тому же работы газоснабжающей организации были начаты без соответствующих разрешительных документов.

По результатам проверки прокуратура внесла исполнительному директору АО «Газпром газораспределение Элиста» представление. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя Кетченероского подразделения газоснабжающей организации.